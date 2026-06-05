Actor Anthony Head, known for ‘Buffy the Vampire Slayer,' has died at 72

Actor Anthony Head, known for his roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,” has died at 72
Actor Anthony Head, known for his roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,” has died at 72 This image released by Apple TV shows Anthony Head in a scene from the season three finale of "Ted Lasso.
"LONDON — Anthony Head, the suave, smooth-voiced British actor known for roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,’ has died, his family said Friday. He was 72. Head’s daughters told the Press Association news agency that the actor “passed away peacefully of complications due to pneumonia, surrounded by his family.
” The performer became known to British TV audiences in the 1980s as one half of a will-they, won’t-they romantic couple in a series of ads for Nescafe instant coffee. He achieved U.S. fame as librarian Rupert Giles in cult-favorite supernatural series “Buffy the Vampire Slayer,” which ran from 1997 to 2003. 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Sam Reid Rocks Out as The Vampire Lestat in NYCSam Reid brought his A-game as The Vampire Lestat during One Night Only - LIVE at NYC's Beacon Theatre. The event paired a season premiere screening with live performances of fan-favorite songs, and the results were electric. Check out the official image gallery of Sam Reid's performance, and get ready for a wild ride with The Vampire Lestat.
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Anthony Head Dead: Buffy and Ted Lasso Star Dies Aged 72Anthony Head, best known for his roles in Buffy The Vampire Slayer and Ted Lasso, has died at the age of 72. The British star's death comes just six months after his wife, the animal therapist and rights campaigner Sarah Fisher, died aged 61.
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