Se reportó actividad policial la noche del miércoles en la casa de Hollywood Hills de la cantante Madison Beer, prometida del jugador de Los Angeles Chargers Justin Herbert, según informes y video desde el lugar.

Police activity was reported at the Hollywood Hills home of singer Madison Beer, the fiancée of Chargers quarterback Justin Herbert. Se reportó actividad policial la noche del miércoles en la casa de Hollywood Hills de la cantante Madison Beer, prometida del jugador de Los Angeles Chargers Justin Herbert, según informes y video desde el lugar.

El video parecía mostrar a Herbert y Beer afuera de la vivienda mientras agentes del Departamento de Policía de Los Angeles convergían en la propiedad en Hollywood Hills. De acuerdo con registros de propiedad, la casa pertenece a Beer.

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Según el LAPD, agentes de la División Hollywood recibieron un reporte de un allanamiento en una vivienda poco antes de las 8 p.m., pero el centro de despacho reclasificó la llamada como un robo residencial después de hablar con la persona que reportó el incidente. Storm bringing rain, possible flooding to SoCal.

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