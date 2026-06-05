A top Philly schools official is leaving the district to be a superintendent in South Jersey

Ariel Lajara just accepted a job as superintendent in South Jersey. He will lead the Vineland school system in Cumberland County.
Ariel Lajara just accepted a job as superintendent in South Jersey. He will lead the Vineland school system in Cumberland County. Ariel Lajara, who currently serves as an assistant superintendent, was just named superintendent of the Vineland public school system.
He will start July 1. Lajara been a teacher and administrator in Philadelphia for decades. He’s graduate of Olney High who worked as a first and fifth grade teacher and principal before becoming an assistant superintendent. He will lead the Vineland School District in Cumberland County, N.J.
, a system of 16 schools serving about 11,000 students. Cedric Holmes, Vineland’s school board president, trumpeted Lajara’s “brilliant career spanning decades” in a statement and said the system raised standards with its search, which followed“In Dr. Lajara, we have secured an innovative turnaround architect with a proven record of driving instructional excellence, deep community engagement, and sophisticated fiscal management,” Holmes said.
“He is uniquely equipped to optimize our central office operations and lead Vineland Public Schools to historic heights. ” Lajara’s departure marks the continuation of a period of change for the school system — it follows the recent exit that another assistant superintendent,Lajara said he was thrilled to lead the Vineland system.
“Together, we will ensure that every single school building across Vineland operates at an elite level for our students,” Lajara said in a statement. I cover Philly schools, taking readers inside one of the largest districts in the country. I love a good drum line and a great classroom tale. 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