A new iconic library helped the city become more beautiful on this week in Philly history

More than 2,000 people passed through on the Free Library's first day, June 2, 1927.
More than 2,000 people passed through on the Free Library's first day, June 2, 1927. What we now call the Benjamin Franklin Parkway was to be the centerpiece of the city’s planned world’s fair for the country’s 150th anniversary.
Whilehad spread from city to city throughout the turn of the 20th century, demanding that polluted and overly industrialized cities soften their harsh landscapes and class up the joint for the people who live there. The movement gifted the city the Parkway and the Art Museum and the Rodin. It also produced 30th Street Station and FDR Park.
Exercises were held on the grass plot across from its wrought-iron front gates , and stands had to be erected to contain the crowd. , called it a public treasure house. Then-Mayor W. Freeland Kendrick celebrated its addition to the movement to make Philly pretty again. , cost a whopping $7 million , and opened with more than one million books spread over 28 miles of shelves.
(Today,, celebrated author and urban activist, only saw bad. She would later criticize the movement for its emphasis on adding a few grand and elaborate buildings instead of focusing on smaller additions that helped closer connect the environmentnoted, stands alone more so than merging with its greater environment. But once inside, the beautiful French box and its high-end marble create an oasis that has long endured.
, “but the sheer beauty of the physical plant, both inside and out, are such that one who reads little or not at all will find much to enthral him without scanning a single title. ”I am a programming editor who helps oversee The Inquirer's homepage, alert notifications, and social media channels. You'll also see me regularly writing about cheesesteaks, Philly history, and the Jersey Shore. 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