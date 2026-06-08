A Man is found shot to death near the Tacony Boat Launch

Homicides are down 40% compared with the same time last year.
It was just before 5 p.m., when patrol officers discovered the man shot multiple times in the 5100 block of Princeton Avenue, where both the boat launch and Quaker City Yacht Club are tucked away along the Delaware River waterfront.
Within minutes paramedics pronounced the victim, whose name and age have yet to be released, dead on the scene. Investigators are currently working to determine the circumstances surrounding the shooting. No motive has been established, police said. The victim became the 59th homicide in Philadelphia in 2026, a nearly 40 percent decrease in killings from the same time last year.
I am a Culture and Identity reporter who writes about Philadelphia history, changing Philadelphia, South Philly life, the places where old Philadelphia meets new — and about the colorful characters that define our city. I write often about Philadelphia’s preparations for the 250th anniversary of America in 2026, known as the Semiquincentennial. 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