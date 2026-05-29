A fan kept Tug McGraw’s 1980 World Series jersey in his dresser. Now it’s being auctioned off.

McGraw's white jersey with No. 45 on the back will be auctioned off in July at a live auction held at the MLB All Star Village at the Convention Center.
McGraw's white jersey with No. 45 on the back will be auctioned off in July at a live auction held at the MLB All Star Village at the Convention Center.celebration in the Phillies clubhouse at Veterans Stadium.
And he left the champagne-soaked room with a one-of-a-kind souvenir: the jersey of the pitcher who threw the clinching pitch. Tug McGraw simply handed the 19-year-old fan his jersey that night in 1980, shortly after he struck out Kansas City’s Willie Wilson to clinch the Phillies’ elusive crown. The fan kept the jersey in his dresser drawer, removing it only to show friends or bring to his children’s schools for show-and-tell.
It will soon find a new home as the white jersey with No. 45 on the back will be up for bidding in July at a live auction during the MLB All-Star Village at the Convention Center.
“That was the first moment of its type in the city’s history,” said Dave Hunt, the president of Hunt Auctions. “There were championships before that but not like that one. I think the Flyers would be right before it but I feel like that moment was a different type of celebration and what it did for the city. And what moment do you think of?
You close your eyes and that’s it. That’s the one. ” The fan, who is remaining anonymous, was the son of an acquaintance to Ruly Carpenter, who owned the Phillies in 1980 when they won it all. He suffered a knee injury in 1978 as “a young athlete” and the Carpenters invited him to rehab at Veterans Stadium under the tutelage of Phillies trainer Gus Hoefling.
He spent time around the Phillies and became close with some of the players, allowing him to score a pass to enter the clubhouse after Game 6 of the World Series.
“He goes down into the celebration and obviously, it’s chaotic,” Hunt said. “But it settles down and Tug is one of the people he got acquainted with. He’s like ‘Here. This is for you.
’”. He expects the jersey to bring more than $300,000. The jersey passed the eye test as it had all the stitches and tags to match other game-worn Phillies jerseys from that era.jersey. They used a third-party photo matching company that “definitively” ruled that the jersey was worn by McGraw in Game 6.
The authentication company, MeiGray, studied the alignment of the pinstripes under the left arm of McGraw’s jersey in photos and videos before ruling that images from Game 6 matched the jersey but Game 1 did not.
“Frankly, thankfully,” Hunt said. “That is one unfortunate part of the world that we’re in. Many times, we’ll be presented with incredible pieces that have since deteriorated because they weren’t taken care of. This was just indiscriminately stored safely in a drawer for all these years.
It’s beautiful. The condition is what you want to see. It’s not cleaned. It’s not altered.
It’s not changed. But it’s also not abused or damaged. ”The jersey has been in the fan’s possession for nearly 46 years, but Hunt said the fan is not sad to part with something he cherished.
“Having worked with so many different players and their families, it’s a natural course of life that we all go through,” Hunt said. “You decide, ‘How do I want to make sure these things survive going into the future? ’ This wasn’t a case of needing to sell it or anything. It just sort of naturally came to be, and here we are.
”was back in town with the Cleveland Guardians. Hoskins sat down with "Phillies Extra," The Inquirer's baseball podcast, to discuss his role with the first-place Guardians, his legacy with the Phillies, and more. 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LARRY KUDLOW: For Both Reagan and Trump on the Economy and a Nuclear Axis of Evil, Trust but Always VerifyThe Gipper’s advice from 1980 applies today: ‘Peace is made by the fact of strength, economic, military and strategic.’
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