Gov. Josh Shapiro said that a new entrance ramp to I-76 will run west from 7th Street, bypassing two complexes where neighborhood children have played sports for generations.
A community of South Philly families rejoice after hearing the new I-76 ramp will not destroy its beloved ballfields Gov. Josh Shapiro said that a new entrance ramp to I-76 will run west from 7th Street, bypassing two complexes where neighborhood children have played sports for generations.
Anthony Andras, 9, hits the ball out towards the field during his game against the Blue Jays at the Southeast Athletic Association, in Philadelphia, Pa. , on Tuesday, June 4, 2024. With no other nearby green space available for the thousand-plus kids who play baseball, soccer, and flag football year-round at the scrappy ballfields at Seventh and Bigler, the queries often brought McAfee, a volunteer, like all league officials, to tears.
On Thursday, McAfee cried tears of joy, when she learned that a $30 million state highway investment to fix traffic congestion in the Philly stadium district no longer included PennDot proposed access roads that would run smack through S.E. Y.A. A.’s five playing fields that have hosted games for generations.said Thursday that a new entrance ramp to I-76 will run west from 7th Street, bypassing the ballfields.
A nearby complex of fields where another thousand children play baseball in the Delaware Valley Association League will also not be impacted by the new ramp. When the project is completed in 2028, the state estimates, it will be used by 800 vehicles per hour. Shapiro also announced artificial intelligence-powered traffic signals, and better signage in the district.
“I couldn’t believe it because if they wanted the ground, they were going to take it,” she said, welling up during a phone interview. “We’ve seen it done in the past with neighborhoods. It makes me so happy to know the kids still have a place to play. ” Brad Rudolph, deputy communications director for PennDot, said planners did what was best for the neighborhood — and drivers.
The new ramp will be built adjacent to an existing ramp, providing traffic and safety benefits without impacting the community ballfields, he said.
“The Shapiro Administration is committed to finding efficient solutions to transportation challenges that meet the public’s needs and improve quality of life,” he said. “That includes careful planning that preserves or enhances community property and assets whenever possible. ”— including families who could recall being displaced by eminent domain during the original I-95 construction in the 1960s — swamped a PennDot virtual survey on the proposals. Donning their uniforms, S.E.
Y.A. A. players went door-to-door with fliers. State Rep. Elizabeth Fiedler and Councilmember “I’m really happy with the result,” said Fiedler, whose own children play in S.E.
Y.A. A. “And really grateful to PennDot and the administration and everybody who heard my concerns, who heard the community leader’s concerns, and heard the kids’ concerns. There are thousands of South Philly kids who get to learn how to play baseball and softball and soccer on those fields. ”“These are fields where generations of kids have played,” she said.
“Their dads and their moms have played here. It’s just a special place. It’s a really good day, and a moment to be proud. ” McAfee first started volunteering in S.E.
Y.A. A. in the late ‘90s, when her children played. She never left. Back then the sprawling fields were a swampy mess.
Responsible for upkeep of the parkland, both leagues fundraise to cover costs of utility bills, insurance, and liability costs. With S.E. Y.A. A. finishing up its baseball playoffs, volunteers will soon work to prepare the fields for summer soccer.
On Thursday, she said she received hundreds of texts and calls from parents who wanted to know if the news was true — that their fields were not going away. I am a Culture and Identity reporter who writes about Philadelphia history, changing Philadelphia, South Philly life, the places where old Philadelphia meets new — and about the colorful characters that define our city.
I write often about Philadelphia’s preparations for the 250th anniversary of America in 2026, known as the Semiquincentennial. 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