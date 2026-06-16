A century of sound: A history of music in Fairmount Park

The music venue opened its doors in 1930 and has witnessed music history taking shape, from Marian Anderson to Frank Sinatra, to Roots Picnic. Here are some greatest hits.
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National Puerto Rican Day Parade in New York CityThe National Puerto Rican Day Parade (NPRDP) is one of New York City's biggest parades, celebrating its 69th year. The parade's theme this year is 'We Are More Than 100x35,' and it will begin at noon along Fifth Avenue, running from 44th Street to 79th Street. The parade will also feature performances by Puerto Rican stars such as singer Daddy Yankee and former Miss Universe and television host Dayanara Torres. Streets that will be closed this Sunday for the parade include West/East 44th Street between 7th Avenue and Vanderbilt Avenue, West/East 46th Street between 7th Avenue and Vanderbilt Avenue, West/East 48th Street between 7th Avenue and Madison Avenue, 5th Avenue between 44th Street and 79th Street, East 79th Street between 5th Avenue and Park Avenue, East 81st Street between 5th Avenue and Park Avenue, East 83rd Street between 5th Avenue and Park Avenue, East 85th Street between 5th Avenue and Madison Avenue, 5th Avenue between 42nd Street and 43rd Street, West/East 42nd between 7th Avenue and Park Avenue, West 51st Street between Rockefeller Plaza and 5th Avenue, East 60th Street between 5th Avenue and Madison Avenue, East 63rd Street between 5th Avenue and Madison Avenue, East 66th Street between 5th Avenue and Madison Avenue, East 69th Street between 5th Avenue and Park Avenue, and East 72nd Street between 5th Avenue and Park Avenue.
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