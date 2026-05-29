A ball flew out of Eastern State carrying a message on this week in Philly history

Jeffrey Curry, serving a burglary sentence, wrote a message to his family — 'With all my love and kisses' — and hurled it over the prison walls. An 11-year-old girl found and delivered it.
Jeffrey Curry, serving a burglary sentence, wrote a message to his family —"With all my love and kisses" — and hurled it over the prison walls.
An 11-year-old girl found and delivered it. Marie Ann Mazur, 11, shows her brother, Joey, 3, the ball she found after it was thrown over the wall of Eastern State Penitentiary by an inmate. The 21-year-old prisoner, with time to reflect but without tools to reach his family, decided to bounce his message out.
“Please, sir or miss, if this ball gets over the ‘wall,’ will you please give this to my ‘son’ Jeffrey Curry, address 1700 W. Master sts. and ask for Louise? Thank you very much. ”The Mazur family, who lived a block away from the imposing hub-and-spoke-styled prison, were walking home from 9 a.m. services at the former St. Hedwig’s Church at 24th and Brown.
When they reached 21st Street, a ball sailed over the prison wall, bounced off the streetscape, and rolled near the feet of 11-year-old Marie Ann Mazur. The plan was for Marie Ann to participate in the church’s May procession later that afternoon, but this was divine intervention. Her father, Frank Mazur, took his daughter to meet the inmate’s wife and sons. They walked up to the second-floor apartment, and explained how the message escaped the prison’s walls.
“Oh, isn’t this wonderful? ” said a tearful Louise Curry, cradling 4-month-old Anthony in one arm, and reassuring 16-month-old Jeffrey Jr. with the other.started serving his sentence in February, and Anthony was born not long after. Jeffrey Curry met his new son in March during a prison visit. A few days after the toss, penal authorities increased security at the city’s four major prisons to avoid more throwing of objects outside their walls.
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