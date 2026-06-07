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A 25-year-old man was shot and wounded Sunday morning at a Penn’s Landing hotel, police said

Hilton-Hotel-Shooting-Penn's-Landing-Police News

A 25-year-old man was shot and wounded Sunday morning at a Penn’s Landing hotel, police said
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📆6/7/2026 8:24 PM
📰PhillyInquirer
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Police said a physical altercation preceded the shooting. The suspected shooter also suffered injuries.

0:00 min A 25-year-old man was shot and seriously wounded Sunday morning at the Hilton Philadelphia at Penn’s Landing, and a 25-year-old woman is in custody, police said.

When police arrived about 10:20 a.m. at the hotel in the 200 block of South Columbus Boulevard, the woman identified herself as the shooter and surrendered her weapon, police said. The incident, which occurred inside a room on the ninth floor, evidently was preceded by a “physical altercation,” police said, adding that the alleged shooter suffered injuries and was taken to a local hospital.

Medics transported the victim, who was found on a hotel stairway not far from the room where the shooting occurred, to Thomas Jefferson University Hospital, where his condition has been upgraded from critical to stable. I am a staff writer and a weekend editor. I write about a variety of subjects, but most often about the neighborhood where we all live — the atmosphere. 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PhillyInquirer /  🏆 81. in US

 

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