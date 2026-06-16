8 personas mueren en accidente de bombardero B-52, confirma Base de la Fuerza Aérea Edwards

Una tripulación de ocho personas murió después de que un B-52 de la Fuerza Aérea se estrelló poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el condado de Kern.

Una tripulación de ocho personas murió después de que un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea se estrelló poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el condado de Kern, ubicado al noreste de Lancaster, confirmaron el lunes las autoridades.

La base indicó que el accidente ocurrió durante una "misión de prueba rutinaria".

"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea con ocho personas a bordo en una misión de prueba rutinaria se estrelló hoy poco después del despegue a las 11:20 a.m. . Los indicios iniciales son que el accidente no era sobrevivible. El personal de respuesta de emergencia está en el lugar y los funcionarios trabajan para contabilizar a todo el personal. El accidente está actualmente bajo investigación", escribió la base en un comunicado.

En una conferencia de prensa la tarde del lunes, las autoridades confirmaron que ocho personas perdieron la vida. Las víctimas fueron descritas como una tripulación mixta de militares uniformados, civiles del gobierno y contratistas gubernamentales. Sus nombres no fueron revelados de inmediato mientras las autoridades trabajan para notificar a sus familiares.

"Perdimos a ocho grandes estadounidenses. Este accidente se considera no sobrevivible y, en este momento, nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de quienes perdieron a sus seres queridos", dijo el coronel James Hayes durante la conferencia de prensa. Hayes indicó que el bombardero B-52 se estrelló poco después de despegar para una misión que apoyaba el "Programa de Modernización de Radar", el cual describió como una prueba local. Tras el accidente, la aeronave se incendió de inmediato.

Los equipos de emergencia actuaron rápidamente para extinguir el fuego. Las autoridades revisaron imágenes del accidente y determinaron que no era recuperable ni sobrevivible. Hayes señaló que las misiones de prueba se realizan todos los días, varias veces al día, en la base aérea. AIR7 sobrevoló la pista en la base, donde se podían ver los restos carbonizados del bombardero B-52 que aún humeaban.

Parecía que lo que quedaba de la aeronave era en su mayoría cenizas. A solo unos cientos de yardas del sitio del accidente, un bombardero B-52 intacto fue captado en video de AIR7. Impactante video captado con teléfono celular muestra una gran cantidad de humo y fuego inmediatamente después del accidente.

"En este momento, no tenemos ningún indicio de cuál fue la causa. No podremos divulgar esa información y no tenemos una estimación de cuándo estará disponible", dijo Hayes. Las autoridades informaron que una junta de seguridad provisional está realizando una recopilación inicial de hechos, que posteriormente será entregada a una junta de investigación de seguridad, encargada de analizar las causas del accidente. Señaló que ese proceso tomará alrededor de 30 días.

Posteriormente, esos hallazgos serán enviados a una junta de investigación de accidentes, que determinará qué información puede hacerse pública y comunicarse a los familiares. Ese proceso puede tardar más de seis meses, indicó Hayes. La Fuerza Aérea y la NASA realizan regularmente vuelos de prueba de aeronaves nuevas y en desarrollo en la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

El B-52 Stratofortress -que normalmente tiene una tripulación de cinco personas- es un bombardero de largo alcance introducido por primera vez en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo militar de Estados Unidos. Fabricado por Boeing, puede transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias y ha sido utilizado en conflictos desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

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