2025 was a wild year for fires in New Jersey, nearly all due to human mayhem

Drought may have worsened conditions, but of the 1,322 wildfires that burned 27,229 acres statewide last year, nearly all were caused by humans.
Drought may have worsened conditions, but of the 1,322 wildfires that burned 27,229 acres statewide last year, nearly all were caused by humans. Scorched forest, burned by the Jones Road Wildfire and the backfires set to fight it, adjacent to the Garden State Parkway in Lacey Township on April 23, 2025.
Conditions worsened by a drought last year, which continues in 2026, had a dramatic impact on wildfires in New Jersey, according to the state’s inaugural wildfire report. N.J. ’s biggest fire in more than a decade started in area known for illegal bonfires The figures represent a 22% increase in the number of wildfires and an eye-popping 116% increase in acreage burned compared with the 20-year average.
Overall, the New Jersey Forest Fire Service’s first wildfire report details a historic, challenging, and highly destructive 2025 for the state’s wildlands. That came after a demanding fall fire season in 2024. Severe blazes in 2025 not only stretched firefighting resources but also forced thousands of residents from their homes.
“Our wildland firefighters responded to an increased number of wildfires and spent weeks at a time battling fires, often under challenging weather conditions,” Bill Donnelly Sr., chief of the New Jersey Forest Fire Service, wrote in the report, which was released Thursday. A major wildfire in New Jersey is classified as any blaze reaching or exceeding 100 acres. While the state typically averages 4.75 major fires annually, crews battled nine major wildfires in 2025.
The drought had a big impact as it created tinderboxes in areas such as the Pinelands. Not only did the dryness help spread fires, but it also forced the forest fire service to drastically reduce the amount of acres it intentionally burns in advance. Firefighters use those prescribed fires, or controlled burns, in strategic areas to reduce dry brush and other vegetation, thus denying future fires fuel. The drought continues into this June despite some recent heavy downpours.
Data from the National Weather Service’s Middle Atlantic River Forecast Center show thatSouth Jersey heads into another summer already parched under the worst rainfall deficit in 20 years Residents of the state are living amid a prolonged drought warning — the third of four levels of dryness monitored by officials. Parts of South Jersey have been under a drought warning since fall 2024.
Human activity was responsible for an overwhelming 99.6% of New Jersey’s wildfires in 2025, stemming from both accidental and intentional acts, according to the report.
“Whether through accident, carelessness, or even at times intentional acts, human behavior continues to be the primary driver of wildfire activity in our state,” Donnelly said. Equipment use was the leading cause of fires by volume, sparking 486 individual wildfires that collectively burned 527.5 acres. Lawnmowers, weed trimmers, chain saws, welding tools, grinders, and agricultural harvesting machinery can all create sparks that ignite brush.
However, illegal and improperly managed campfires were responsible for the most devastating destruction, scorching a massive 15,263.75 acres statewide. The largest incident of the year, the Jones Road Wildfire in Ocean and Lacey Townships, burned 14,949 acres and prompted the evacuation of 7,000 people. Triggered by an illegal bonfire, the massive blaze threatened more than 1,300 structures and forced the closure of major thoroughfares, including the Garden State Parkway and Route 9.
It destroyed a commercial building and triggered power outages affecting 30,000 residents. , which consumed 6,610 acres and closed portions of the Batona Trail, and the California Branch Wildfire in Camden County, which burned 2,336 acres. Firefighters faced increasingly difficult environmental conditions throughout 2025. The report noted a growing trend of prolonged emergency operations, stating that 44% of the major wildfires in 2025 required more than five days to contain due to persistently dry weather.
In response to the escalating wildfire threat, the state’s fiscal year 2026 budget allocated an additional $1 million to the New Jersey Forest Fire Service, funding that is expected to be maintained in future budgets. That allowed the addition of six full-time positions. The remaining $700,000 was used to buy equipment, including a bulldozer and fire engines, and to expand air base operations.
The service is also upgrading its communication network by transitioning to a 700 MHz radio system to improve coordination with local and state agencies. The $2 million, 133-foot structure replaces the decommissioned Lakewood tower and will serve as a vital vantage point to protect nearly 200,000 homes and more than 516,000 residents across Ocean and Monmouth Counties. 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CPW kills elusive uncollared wolf in Routt County believed responsible for 10 depredation events since 2025Colorado Parks and Wildlife has killed a lone, uncollared wolf believed to be responsible for 10 confirmed depredation events since the summer of 2025, the agency announced Saturday.
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Jersey Fan Hub Opens as New York New Jersey Region Embraces FIFA World Cup 26The Jersey Fan Hub at Sports Illustrated Stadium officially opens as a central destination for FIFA World Cup 26 fans in the New York New Jersey region, featuring live matches on a giant screen, entertainment, and family activities alongside other watch parties across the area.
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