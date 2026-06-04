2 niños hondureños llevan casi un año detenidos en un centro de migrantes, dice la ACLU

Dos niños inmigrantes hondureños han estado detenidos ilegalmente en un centro de detención juvenil en Virginia durante más de 300 días, según la ACLU.

ARCHIVO - El edificio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el 5 de abril de 2009, en Washington. Dos menores inmigrantes hondureños han permanecido detenidos ilegalmente en un centro de menores en Virginia durante más de 300 días, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles en una demanda presentada el martes.

De acuerdo con la demanda, los dos hermanos -un joven de 16 años y una joven de 15, quienes, según sus abogados, huyeron de la violencia de pandillas en Honduras- han permanecido bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a pesar de contar con un patrocinador debidamente verificado y aprobado. La demanda alega que la agencia gubernamental, que opera bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, ha retrasado repetidamente la reunificación familiar mediante objeciones técnicas e irrelevantes a la documentación de patrocinio.

Según la demanda, un amigo cercano de la familia se ofreció a patrocinarlos a su llegada a Estados Unidos en julio de 2025. Para octubre de 2025, funcionarios federales supuestamente habían completado un estudio del hogar y verificaciones de antecedentes satisfactorias, y registraron que no había documentos pendientes en el caso. Pero en lugar de liberar a los niños, los funcionarios gubernamentales reabrieron repetidamente el proceso de patrocinio por detalles administrativos menores, alega la demanda.

Los menores se encuentran detenidos en Youth For Tomorrow, una organización cristiana que brinda servicios a niños migrantes no acompañados. La ACLU afirmó en la demanda que las demoras en la tramitación de la documentación de patrocinio "forman parte de un patrón creciente por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para impedir la liberación de los niños".

Según la demanda, los dos hermanos cuentan con planes de adaptación educativa documentados y requieren servicios educativos y de desarrollo especializados que no reciben mientras están detenidos. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijo a ABC News que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados no comenta sobre litigios en curso. Youth For Tomorrow no respondió a la solicitud de comentarios de ABC News.

La demanda surge en un contexto en el que la estancia promedio de menores no acompañados bajo custodia de la ORR ha aumentado de 30 días en 2024 a 117 días en 2025, como parte de la continua represión migratoria del gobierno de Trump.

"La ORR está priorizando el caos y la confusión para los niños bajo su custodia por encima de la seguridad y la estabilidad", dijo Sophia Gregg, abogada de la ACLU de Virginia. "La ORR tiene la responsabilidad de facilitar la liberación segura y rápida de los menores no acompañados bajo su custodia, pero en lugar de cumplir la ley, está optando por promover la cruel agenda antiinmigrante del gobierno de Trump, causando un daño irreparable a los niños en el proceso". Groom killed, bride injured in helicopter crash after Georgia wedding reception





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